В блокноте советника Трампа нашли запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию

Как отмечается, это произошло во время брифинга по ситуации в Венесуэле.

Журналисты заметили в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию.

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Об этом сообщает USA Today. Как отмечается, это произошло во время брифинга по ситуации в Венесуэле, который проходил в Белом доме.

«5 000 военных в Колумбию», - написано в блокноте у Болтона.

Подчеркивается, что этот инцидент вызвал массу вопросов о возможном военном вмешательстве США.

Ранее УНИАН сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривал военное вторжение в Венесуэлу.