В блокноте советника Трампа нашли запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию
08:43, 29 января 2019Мир
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Как отмечается, это произошло во время брифинга по ситуации в Венесуэле.
В блокноте Болтона нашли запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию / EADaily
Журналисты заметили в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию.
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Об этом сообщает USA Today. Как отмечается, это произошло во время брифинга по ситуации в Венесуэле, который проходил в Белом доме.
«5 000 военных в Колумбию», - написано в блокноте у Болтона.
Подчеркивается, что этот инцидент вызвал массу вопросов о возможном военном вмешательстве США.
Ранее УНИАН сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривал военное вторжение в Венесуэлу.
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