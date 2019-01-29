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В блокноте советника Трампа нашли запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию

08:43, 29 января 2019
Мир
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В блокноте Болтона нашли запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию / EADaily

Журналисты заметили в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию.

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Об этом сообщает USA Today. Как отмечается, это произошло во время брифинга по ситуации в Венесуэле, который проходил в Белом доме.

«5 000 военных в Колумбию», - написано в блокноте у Болтона.

Подчеркивается, что этот инцидент вызвал массу вопросов о возможном военном вмешательстве США.

Ранее УНИАН сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривал военное вторжение в Венесуэлу.

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Теги: #Джон Болтон