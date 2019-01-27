В Париже вырезали и украли работу Бэнкси, посвященную жертвам терактов 2015 года (фото)

Злоумышленники попали на видеокамеры наблюдения, их разыскивает полиция.

В Париже из концертного зала Батаклан неизвестные похитили работу художника стрит-арта Бэнкси, посвященную жертвам терактов в Париже 2015 года. Картина была нарисована на одной из дверей здания. Об этом говорится на странице Батаклана в Facebook.

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"Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси, символ размышления, которая принадлежала всем: приезжим, парижанам, гражданам мира, - была похищена", - говорится в сообщении.

Художник разместил свою работу на двери запасного выхода из Батаклана, желая выразить дань уважения и поддержку. "Суть городского искусства состоит в том, чтобы оживить произведение в конкретной среде, и мы убеждены, что это произведение имело смысл только в этом месте, потому мы хотели его оставить в свободном доступе на улице", - подчеркивается в заявлении.