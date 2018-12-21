РФ отказалась от встречи по Украине с другими подписантами Будапештского меморандума – Волкер

Спецпредставитель США заявляет, что Россия демонстрирует нежелание "закончить конфликт и взять ответственность за свои действия".

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Российская Федерация отклонила идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума для урегулирования ситуации и восстановления территориальной целостности Украины.

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Об этом он сказал в интервью газете "День".

"Мы поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума. Но Россия отклонила это. Она отказалась, потому что стала единственной страной, которая нарушила Будапештский меморандум, который был форумом, на котором подобная ситуация должна быть урегулирована. Об этом говорить полезно, потому что иллюстрирует, что проблемой был не форум, о котором мы говорим, а нежелание России закончить конфликт и взять ответственность за свои действия. И именно на этом мы должны фокусироваться, чтобы заставить Россию прийти к моменту, когда она захочет возобновить мир и территориальную целостность Украины", - отметил Волкер.