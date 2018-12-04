Россия пытается использовать аннексию Крыма и Керченский мост для захвата Азовского моря - Столтенберг

В НАТО считают, что Россия не имела никаких оснований применять силу против украинских кораблей в районе Керченского пролива.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Россия пытается использовать незаконную аннексию Крыма и строительство Керченского моста, чтобы захватить Азовское море.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Альянса и министров иностранных дел Украины и Грузии.

Он отметил, что Россия незаконно аннексировала Крым, затем незаконно построила керченский мост, а затем пытается это использовать для того, чтобы захватить Азовское море.

«Теперь она (Россия - УНИАН) пытается это использовать для расширения своего влияния и для того, чтобы взять под контроль Азовское море», - отметил Генсек НАТО.

«Любые попытки заблокировать доступ украинских судов со стороны РФ будет нарушением двустороннего соглашения между двумя странами. Это пример того, как Россия не уважает территориальную целостность своих соседей», - добавил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

В НАТО заявили, что Россия не имела никаких оснований применять силу против украинских кораблей в районе Керченского пролива.