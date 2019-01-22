Причинение смерти по неосторожности: в РФ возбудили дело из-за гибели людей в пожаре на судах в Керченском проливе

Возбуждено уголовное дело по факту гибели по меньшей мере 10 человек на судах в нейтральных водах Черного моря.

Следственный комитет России по факту гибели людей в результате пожара на танкерах у берегов Крыма 21 января возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

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Об этом сообщает Крым. Реалии со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте Следкома России.

По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по факту гибели по меньшей мере 10 человек на судах в нейтральных водах Черного моря по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России ("причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

В ведомстве отметили, что руководитель Южного следственного управления на транспорте Следкома России вместе со следователями и криминалистами выехал на место происшествия.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва и пожара на двух судах в Керченском проливе под флагом Танзании 21 января погибли по меньшей мере 10 человек, 14 человек были спасены, продолжаются поиски 7 человек. Всего на обоих судах находился 31 человек, это граждане Турции и Индии.