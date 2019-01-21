Российские корабли начали следить за американскими эсминцами в Балтийском море

За эсминцами следуют два российских судна.

Корветы ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный" взяли на сопровождение два американских эсминца с ракетным оружием в Балтийском море.

Читайте такжеThe Atlantic: Декларация США по Крыму повторяет доктрину о Балтии под оккупацией СССР

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передают российские СМИ.

"Силы Балтийского флота взяли на сопровождение в южной части акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия ВМС США" Грейвли" и "Портер", - заявили российские военные.

Они также добавили, что наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный".

20 января Российские военные начали отслеживать пребывание в Черном море эсминца Соединенных штатов USS Donald Cook (DDG-75). За американским кораблем следит корабль российского флота "Пытливый".