Латвия, Литва и Эстония намерены увеличить свои оборонные бюджеты
Латвия, Литва и Эстония намерены увеличить свои оборонные бюджеты до уровня выше 2% от внутреннего валового продукта.
Об этом договорились министры обороны трех стран, говорится в совместном коммюнике, которое они подписали сегодня в Вильнюсе, сообщает Deutsche Welle.
Документ предусматривает также развитие сотрудничества в области стратегической коммуникации между странами Балтии и Польшей, а также усиление кибербезопасности Латвии, Литвы и Эстонии.
Читайте такжеЕвросоюз создаст собственную разведшколу
В коммюнике подчеркивается вклад в региональную безопасность со стороны боевых групп в рамках расширенного присутствия НАТО.
Министры обороны стран Балтии положительно оценили сотрудничество Латвии, Эстонии и Дании по созданию штаба многонациональной дивизии "Север" на латвийской военной базе Адажи
Кроме того, министры выразили поддержку усилиям Киева и Тбилиси по евроатлантической интеграции и реализации программы «Восточное партнерство».