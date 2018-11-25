Министры обороны балтийских стран выразили поддержку усилиям Киева и Тбилиси по евроинтеграции и реализации программы «Восточное партнерство».

Латвия, Литва и Эстония намерены увеличить свои оборонные бюджеты до уровня выше 2% от внутреннего валового продукта.

Об этом договорились министры обороны трех стран, говорится в совместном коммюнике, которое они подписали сегодня в Вильнюсе, сообщает Deutsche Welle.

Документ предусматривает также развитие сотрудничества в области стратегической коммуникации между странами Балтии и Польшей, а также усиление кибербезопасности Латвии, Литвы и Эстонии.

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В коммюнике подчеркивается вклад в региональную безопасность со стороны боевых групп в рамках расширенного присутствия НАТО.

Министры обороны стран Балтии положительно оценили сотрудничество Латвии, Эстонии и Дании по созданию штаба многонациональной дивизии "Север" на латвийской военной базе Адажи

Кроме того, министры выразили поддержку усилиям Киева и Тбилиси по евроатлантической интеграции и реализации программы «Восточное партнерство».