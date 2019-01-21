В Кремле заявили об осложнении в переговорах по Курильским островам

Япония согласна на проживание россиян на Курилах после передачи территории.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил об осложнениях в переговорах по Курильским островам с Японией.

Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, на переговоры повлияли заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В начале января Абэ заявил, что Япония претендует на острова, но согласна на проживание россиян после передачи территории.

«Осложнили переговорный процесс, это точно», - прокомментировал эти слова Ушаков.

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Как сообщал УНИАН, 20 января в ряде городов России прошли акции против возможной передачи Японии части островов Курильской гряды.

Напомним, Япония не признает российскую принадлежность островов южной части Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор после Второй мировой войны.

14 ноября 2018 г. после встречи лидеров России и Японии пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о планах вернуться к декларации 1956 года, по которой Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов. МИД России впоследствии заявлял, что условием подписания мирного договора является признание российского суверенитета над всеми Курильскими островами. Ожидается, что 21 января в Москву для продолжения переговоров прибудет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.