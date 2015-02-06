Эйфелева башня признана лучшим в мире фоном для селфи

Эйфелева башня названа лучшим на свете фоном для селфи-снимков, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail. Соответствующий рейтинг был подготовлен экспертами портала AttractionTix, посвященного туристическим достопримечательностям.

Топ-лист составлялся путем изучения статистики в соцсетях по сделанным туристами селфи. Специалисты выяснили, что с начала 2015 года Эйфелева башня упоминалась более чем в 10,7 тысячах постах в Instagram. Тем самым она опередила разместившийся на втором месте в рейтинге развлекательный комплекс Disney World во Флориде (почти 9,9 тысяч постов). Третью позицию занял дубайский небоскреб Бурдж-Халифа (8,86 тысяч постов).

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В топ-10 самых популярных также попали лондонский Биг-Бен, нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг, собор Святого семейства в Барселоне, парижский «Диснейленд», римский Колизей, смотровая площадка Top of the Rock в Нью-Йорке и Лондонский мост.

«Селфи стали не только приемлемой, но и обыденной вещью для туристов в наши дни», — отметил Саймон Эпплбаум (Simon Applebaum) из AttractionTix. Эксперт также акцентировал внимание на том факте, что на третьем месте в рейтинге разместилась относительно новая достопримечательность, опередив объекты с вековой историей.

Как пишет The Daily Mail, на данный момент хэштегом #selfie в сети отмечены порядка 219 миллионов изображений в соцсетях. В день обладатели портативных устройств со встроенной камерой делают около одного миллиона автопортретов.