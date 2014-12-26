The Daily Mail составила топ-лист самых нелепых селфи 2014 года (фото)

Британское издание The Daily Mail опубликовало топ-лист самых нелепых селфи 2014 года. В антирейтинг вошли неуместные и бестактные фотографии-автопортреты, опубликованные пользователями в соцсетях в уходящем году, сообщает Lenta.ru.

Основанием для попадания в антирейтинг стала неуместность и возмутительность присутствия на снимке определенного фона, людей или предметов. Так, один из авторов селфи запечатлел себя на фоне тонущего человека, другой — рядом с гробом, третий выбрал в качестве декораций задымленный салон самолета.

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Одна из героинь списка сделала селфи в бикини, держа в руках урну с прахом. Другая, медсестра или врач, сделала автопортрет на фоне операционной с лежащим на столе пациентом.

Также незадачливые любители выполненных с помощью камеры смартфона автопортретов снимали себя на фоне захваченного террористами сиднейского кафе, горящих зданий, мемориалов жертвам Холокоста.

Топ-лист автопортретов был составлен на основе личных предпочтений редакции издания. С полной версией списка самых нелепых селфи можно ознакомитьсяна сайте издания.

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Слово «селфи» (selfie — фотоснимок самого себя — прим. «Ленты.ру») получило широкое распространение в 2013-м. Тогда же составители Оксфордского словаря признали «селфи» словом года, объяснив свой выбор тем, что по сравнению с 2012-м его употребление выросло на 17 тысяч процентов.