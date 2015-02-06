В Германии озвучили базу для переговоров Меркель и Олланда с Путиным

Об этом говорится в сообщении ведомства немецкого канцлера, передает "Новое время".

Берлин также отметил, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Лайен заявила, что поставка оружия Украине приведет к дальнейшей эскалации противостояния. По ее словам, кроме "бесконечно большего количества жертв и разрушений " такой шаг "может дать Кремлю предлог для открытого вмешательства в конфликт".

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Отметим, 6 февраля, Меркель и Олланд намерены посетить Москву, чтобы встретится с Президентом России Владимиром Путиным. Лидеры Германии и Франции намерены представить Путину новое предложение по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, 5 февраля состоялась встреча Порошенко, Меркель и Олланда. О ее результатах не сообщалось.