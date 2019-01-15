В Испании второй день спасают маленького мальчика со 100-метрового колодца

Спасение мальчика осложнено тем, что колодец имеет глубину более 100 метров и диаметр – 20-25 сантиметров.

В испанской провинции Малага второй день продолжается операция по спасению 2-летнего Хулена, который в воскресенье провалился в скважину глубиной 100 метров.

Утром офицеры Гражданской гвардии работали над расширением скважины, однако работа осложнялась еее глубиной. Им удалось изъять лишь 60 сантиметров почвы и породы, сообщает Европравда со ссылкой на El Pais.

Теперь участники спасательной операции решили вырыть горизонтальный тоннель до уровня, на котором может находиться мальчик - это позволяет склон горы, на которой находится скважина.

Однако время на то, чтобы найти ребенка живым уходит. Предположения спасателей, что мальчик выжил, базируются на том, что воздуха в скважине было достаточно.

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Мальчик упал в скважину во второй половине дня в воскресенье, когда гулял со своими родителями и в какой-то момент от них отбежал.

Глубокую скважину вырыли в прошлом месяце во время работ по разведке воды, хотя воду так и не нашли. Отверстие было ничем не закрыто.

Спасение мальчика осложнено тем, что скважина имеет глубину более 100 метров и диаметр – 20-25 сантиметров. Поэтому взрослому крайне сложно попасть туда, где находится ребенок.

Спасателям удалось спустить камеру на глубину 70 метров, там они нашли пакет со сладостями, которые в момент прогулки ребенок держал в руках.

Родители мальчика уже потеряли одного ребенка - он умер в возрасте трех лет в прошлом году.