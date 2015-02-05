Защитника обвиненной в госизмене россиянки могут лишить адвокатского статуса

Как сообщил президент палаты Генри Резник, Стебеневу грозит наказание вплоть до лишения адвокатского статуса, передает Би-би-си.

Палату интересует, почему назначенный адвокат не представил в суд документы о наличии у Давыдовой семерых несовершеннолетних детей и пропустил срок подачи жалобы на арест своей подзащитной.

Читайте такжеПравозащитница: на обвиненную в госизмене россиянку донесли соседиРабота предыдущего адвоката вызывала нарекания у наблюдателей и правозащитников, следящих за делом Давыдовой. В частности, недоумение вызвал его отказ обжаловать решение о ее аресте.

1 февраля Светлана Давыдова отказалась от услуг Андрея Стебенева и сменила защитника. Через два дня она была отпущена из московского СИЗО под подписку, вернулась домой в Вязьму и воссоединилась с семьей.