Защитника обвиненной в госизмене россиянки могут лишить адвокатского статуса
Адвокатская палата Москвы возбудила дисциплинарное производство в отношении бывшего адвоката обвиняемой в госизмене в пользу Украины Светланы Давыдовой - Андрея Стебенева.
Как сообщил президент палаты Генри Резник, Стебеневу грозит наказание вплоть до лишения адвокатского статуса, передает Би-би-си.
Палату интересует, почему назначенный адвокат не представил в суд документы о наличии у Давыдовой семерых несовершеннолетних детей и пропустил срок подачи жалобы на арест своей подзащитной.
Читайте такжеПравозащитница: на обвиненную в госизмене россиянку донесли соседиРабота предыдущего адвоката вызывала нарекания у наблюдателей и правозащитников, следящих за делом Давыдовой. В частности, недоумение вызвал его отказ обжаловать решение о ее аресте.
1 февраля Светлана Давыдова отказалась от услуг Андрея Стебенева и сменила защитника. Через два дня она была отпущена из московского СИЗО под подписку, вернулась домой в Вязьму и воссоединилась с семьей.