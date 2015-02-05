После авиакатастрофы в Тайване проверят все самолеты по типу разбившегося

Об этом сообщают РИА Новости.

"Проверяться будут главным образом двигатели, системы контроля топлива, свечи зажигания, система зажигания в самолетах с турбовинтовыми двигателями", — сказано в заявлении авиационного ведомства Тайваня.

Власти же пока не приостановили полеты самолетов ATR.

Накануне самолет ATR 72, вылетевший из аэропорта Taipei Songshan Airport в направлении архипелага Цзиньмэнь, задел мост и упал в реку. На борту находились 53 пассажира, в том числе 31 турист из КНР, и пять членов экипажа.

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Спасательные работы на месте крушения продолжались всю ночь. Были извлечены фрагменты фюзеляжа и других частей самолета, который разбился на три части.

Ранее сообщалось, что спасателям уже удалось обнаружить бортовые самописцы. Согласно данным управления гражданской авиации острова, за несколько минут до катастрофы пилот самолета подавал сигналы бедствия диспетчерам, указывая на проблемы с двигателем.