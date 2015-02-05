Число жертв авиакатастрофы в Тайване перевалило за 30 человек

В авиакатастрофе выжили 15 человек, еще 11 числятся пропавшими. Их поиски в холодной воде ведут десятки водолазов. Не исключается, что тела погибших могли быть унесены от места аварии течением, сообщает ТАСС.

Минувшей ночью спасатели с помощью крана подняли из реки фрагменты фюзеляжа самолета, в том числе его носовую часть. В частности, они обнаружили тела двух пилотов и бортинженера.

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В общей сложности на борту воздушного судна находились 58 человек, из них пять членов экипажа и 53 пассажира, включая 31 туриста из материкового Китая. Иностранцев на борту не было. В списках пассажиров - только жители континентальной части Китая и Тайваня.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание установить причины катастрофы и принять меры для оказания помощи семьям пострадавших.