Нового президента Польши выберут 10 мая

Как передает корреспондент УНИАН, дату проведения выборов объявил сегодня в Варшаве председатель Сейма Радослав Сикорский, в полномочия которого входит принятие этого решения.

«Свобода, которую мы добыли в борьбе 25 лет тому назад, является ценностью, о которой мы должны заботиться, независимо от политических взглядов. Призываю с уважением отнестись к этой свободе и нашим процедурам, чтобы не ставить под сомнение честность избирательного процесса», - сказал Сикорский, объявляя дату выборов.

Он также пожелал участникам президентской кампании провести ее в духе взаимного уважения.

Читайте такжеНа выборах в Греции победили враждебно настроенные к ЕС леворадикалыВ соответствии с данными последних социологических опросов, избранный президентом Польши в 2010 году Бронислав Коморовский имеет все шансы вновь быть избранным даже в первом туре выборов.

Конституция Польши разрешает принимать участие в выборах президента лицам, которым исполнилось 35 лет и которые смогут собрать по меньшей мере 100 тысяч подписей граждан Польши в свою поддержку.

Справка УНИАН. Дату выборов президента Польши назначает спикер Сейма.

Полномочия нынешнего президента Бронислава Коморовского истекают 6 августа 2015 года.