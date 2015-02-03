Каждая уступка будет поощрять Россию к дальнейшей агрессии - Коморовский

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Коморовский сказал сегодня в эфире польского радио TOK FM.

"Если (конфликт с Украиной) не завершится отказом России от агрессивной политики, то каждая уступка будет восприниматься как разрешение и поощрение для продолжения такой агрессивной политики", - сказал президент Польши.

По словам Коморовского, Запад должен не допустить, чтобы этот конфликт был решен путем "вооруженного триумфа более сильного над более слабым", а Украина должна сохранить свою территориальную целостность.

Читайте такжеПольша не хочет испортить россиянам их празднования "милитарного триумфа" - президентСреди важнейших задач он назвал необходимость сохранения европейского единства относительно этого конфликта и подчеркнул, что события в Украине особенно касаются Польши, которая является ее непосредственным западным соседом.

Как сказал Коморовский, власти Польши находятся в авангарде не только в вопросе сохранения территориальной целостности Украины, но и в попытках восстановить доверие между Евросоюзом и РФ.

Коморовский также заверил, что, как и раньше, считает возможным продажу Польшей оружия Украине, поскольку не существует никакого запрета на такие поставки.