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Трамп пока не объявляет чрезвычайное положение в США и приглашает оппонентов на переговоры - Пенс

01:51, 08 января 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп не принял решения о том, следует ли объявлять чрезвычайное положение в стране, чтобы добиться финансирования строительства стены на южной границе США.

Юристы Белого дома рассматривают законность введения чрезвычайного положения, заявил в понедельник вице-президент Майк Пенс, передает «Голос Америки».

«Демократы должны начать переговоры», - сказал журналистам на брифинге Майк Пенс, добавив, что президент Трамп пригласил демократов в Белый дом, чтобы обсудить предложение администрации, как прекратить частичное закрытие правительства уже на его третьей неделе.

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Теги: #стена#Дональд Трамп