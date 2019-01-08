Трамп пока не объявляет чрезвычайное положение в США и приглашает оппонентов на переговоры - Пенс
01:51, 08 января 2019Мир
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«Демократы должны начать переговоры», - сказал журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп не принял решения о том, следует ли объявлять чрезвычайное положение в стране, чтобы добиться финансирования строительства стены на южной границе США.
Юристы Белого дома рассматривают законность введения чрезвычайного положения, заявил в понедельник вице-президент Майк Пенс, передает «Голос Америки».
«Демократы должны начать переговоры», - сказал журналистам на брифинге Майк Пенс, добавив, что президент Трамп пригласил демократов в Белый дом, чтобы обсудить предложение администрации, как прекратить частичное закрытие правительства уже на его третьей неделе.
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