"Давайте начнем с ума": ветеран ЦРУ прокомментировал провал отравителей Скрипалей

Джек Девайн, которого называют "главным шпионом Америки", сравнил отравителей Скрипаля с гангстерами.

Ветеран американского ЦРУ Джек Девайн сравнил ГРУшников "Александра Петрова" и "Руслана Боширова", которых обвиняют в отравлении разведчика-беглеца Сергея Скрипаля в Великобритании, с гангстерами.

Он отметил, что сейчас шпионаж претерпел серьезные изменения. "И одно из крупнейших изменений в ЦРУ, например, это увеличение роли женщин. Сегодня много шпионов и кураторов — женщины. Поэтому не так просто определить шпиона по тому, как он выглядит", — привел пример Девайн. Об этом пишет ТСН.

"Боширова" и "Петрова" ветеран ЦРУ одновременно охарактеризовал одним словом: "Гангстеры".

Нелепый провал российских ГРУшников Девайн объяснил следующим образом: "Давайте начнем с ума. ЦРУ получает сто тысяч резюме в год. Через компьютеры часть отсеивают. Но мои коллеги говорят, что они хотят тех, у кого IQ 120-130. Они не хотят людей с уровнем 170. Из гениев не выходят хорошие шпионы. Из них не получаются хорошие менеджеры или хорошие лидеры. То есть они ищут людей с хорошим образованием, хорошими данными, но они не хотят слишком умных".

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Напомним, 5 марта стало известно, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь попали в больницу после серьезного отравления неизвестным веществом. По словам британских стражей порядка, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", а организатором покушения была Россия.

Впоследствии спецслужбы Великобритании установили личности подозреваемых в нападении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

14 марта премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 дипломатов РФ и об отмене визита главы российского МИД Сергея Лаврова в страну из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. В ответ РФ объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. 26 марта вслед за Британией ряд стран заявили о выдворении российских дипломатов. Среди них и Украина.

Позже двух лиц — Чарли Роули и Дон Стерджесс — нашли без сознания в городе Эймсбери. Как выяснилось, они отравились в результате действия нервного агента "Новичок", который ранее был использован против экс-разведчика Сергея Скрипаля. Подруга Роули Дон Стерджесс в ночь против понедельника, 9 июля, скончалась в больнице. Роули выжил и рассказал, что сам подарил своей подруге флакон под видом дорогих духов, в котором, как впоследствии выяснилось, находился "Новичок".

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Правоохранительные органы Великобритании обнародовали фото и имена лиц, подозреваемых в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ими оказались россияне Александр Петров и Руслан Боширов. В середине сентября они дали интервью российскому пропагандистскому изданию Russia Today. Во время разговора они рассказали, что якобы занимаются предпринимательством, а в Солсбери ездили "как туристы", чтобы посмотреть на достопримечательности и "оторваться".

Совместное расследование The Bellingcat и The Insider подтвердил, что подозреваемые в отравлении Скрипачей россияне Александр Петров и Руслан Боширов самом деле - сотрудники российских спецслужб, а их настоящие имена — Александр Мышкин и Анатолий Чепига.