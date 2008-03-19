Болгария и Турция поддержат Украину на саммите НАТО

Болгария подтвердила неизменность своей позиции по поддержке евроатлантических стремлений Украины в ходе апрельского саммита НАТО в Бухаресте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом сказал глава комиссии Народного собрания Республики Болгария по вопросам внешней политики Соломон ПАСИ на встрече с первым заместителем министра иностранных дел Украины Владимиром ХАНДОГИЕМ, который находится в Софии с рабочим визитом.

В ходе встречи было отмечено, что желание Украины присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО - логичное продолжение интенсифицированного диалога с Альянсом.

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Турция поддерживает евроатлантические стремления Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом заявили государственный секретарь МИД Турецкой Республики Эртугрул АБАКАН и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Тахсин БУРДЖУОГЛУ во время консультаций с заместителем министра иностранных дел Украины Александром КУПЧИШИНЫМ, который находится в Анкаре с официальным визитом.

Стороны обменялись мнениями относительно современного этапа сотрудничества Украины с НАТО и хода подготовки к саммиту глав государств и правительств стран-членов Альянса, который должен состояться 2-4 апреля в Бухаресте.

В ходе визита А.КУПЧИШИН встретился с заместителем председателя правящей Партии справедливости и прогресса, руководителем сектора внешних отношений, депутатом большого национального собрания (парламента) Турции Эгеменом БАГИШЕМ и главой делегации Турции в Парламентский Ассамблее НАТО, депутатом В.ЭРДЕНОМ.