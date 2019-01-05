Марадону срочно госпитализировали из-за внутреннего кровотечения
01:35, 05 января 2019Мир
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Отмечается, что в ближайшее время Марадоне будет проведена эндоскопия, чтобы выявить причину кровотечения.
Диего Марадона испытывает проблемы со здоровьем / фото УНИАН
Легендарный аргентинский форвард Диего Марадона госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса после выявления желудочного кровотечения.
Об этом сообщает Reuters. Наставник мексиканского клуба "Дорадос" проходил обследование перед поездкой в Мексику. Отмечается, что в ближайшее время Марадоне будет проведена эндоскопия, чтобы выявить причину кровотечения.
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Тяжесть его состояния пока неизвестна. Марадоне 58 лет и сейчас он занимается тренировкой команд.
Ранее сообщалось, что 57-летний Марадона женится на 28-летней возлюбленной.
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