Марадону срочно госпитализировали из-за внутреннего кровотечения

Отмечается, что в ближайшее время Марадоне будет проведена эндоскопия, чтобы выявить причину кровотечения.

Легендарный аргентинский форвард Диего Марадона госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса после выявления желудочного кровотечения.

Об этом сообщает Reuters. Наставник мексиканского клуба "Дорадос" проходил обследование перед поездкой в Мексику. Отмечается, что в ближайшее время Марадоне будет проведена эндоскопия, чтобы выявить причину кровотечения.

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Тяжесть его состояния пока неизвестна. Марадоне 58 лет и сейчас он занимается тренировкой команд.

Ранее сообщалось, что 57-летний Марадона женится на 28-летней возлюбленной.