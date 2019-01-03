"Шатдаун в США": Трамп и демократы не достигли компромисса

Президент США требует выделить 5,6 млрд долларов на постройку стены на границе с Мексикой. Не согласные с ним демократы заблокировали проект бюджета, из-за чего ряд учреждений приостановили работу.

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 января, встретился с лидерами Демократической партии.

Участникам встречи не удалось прийти к единой позиции по решению бюджетного кризиса, который привел к частичной приостановке работы федеральных учреждений ("шатдаун"), пишет DW.

Глава государства настаивает на своем требовании к американскому Конгрессу выделить 5,6 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой. По мнению Трампа, указанная сумма невелика, при этом речь идет "о национальной безопасности". Новый раунд переговоров в Белом доме с демократами и республиканцами запланирован на 4 января.

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3 января начнет работу Конгресс США 116-го созыва. Выступая перед журналистами после встречи с президентом, лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что намерена представить проект бюджета на первом заседании.

21 декабря Конгресс не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с Трампом. На следующий день ряд федеральных учреждений в США временно прекратили работу из-за отсутствия финансирования. До решения этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату.

Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты. Речь идет, в частности, о персонале правоохранительных органов и органов исполнения наказаний.