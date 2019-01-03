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В Пентагоне выбрали нового пресс-секретаря

07:04, 03 января 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс стал новым официальным представителем американского военного ведомства. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

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В своем твиттере Саммерс написал, что уже вышел на работу и «провел прекрасный день» во главе «талантливой» команды Пентагона по связям с общественностью. Он подчеркнул, что считает «честью» работать с «лучшими в мире военными специалистами».

Бывший пресс-секретарь военного ведомства Дана Уайт покинула свой пост 1 января на фоне скандала с некорректным обращением с сотрудниками.

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Теги: #Пентагон