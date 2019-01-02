В Италии 12-летняя украинка умерла в результате падения с балкона
15:35, 02 января 2019Мир
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Следствие рассматривает две версии: несчастный случай и самоубийство.
В Италии 12-летняя украинка скончалась в результате падения с балкона / фото laprovinciapavese.gelocal.it
В итальянском городе Вогера 12-летняя студентка из Украины выпала с балкона на втором этаже дома.
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Как сообщает La Provincia Pavese, девочка упала с высоты 7 метров и получила тяжелую травму головы. Происшествие произошло 30 декабря.
Несмотря на попытки врачей реанимировать подростка, девочка в результате полученных травм скончалась.
Следствие выяснило, что на момент инцидента девочка находилась дома сама. Рассматривается две версии: несчастный случай и самоубийство. Полиция отмечает, что ключи от дома были найдены рядом с телом погибшей.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области 20-летнего юношу нашли повешенным в парке.
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