В Италии 12-летняя украинка умерла в результате падения с балкона

Следствие рассматривает две версии: несчастный случай и самоубийство.

В итальянском городе Вогера 12-летняя студентка из Украины выпала с балкона на втором этаже дома.

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Как сообщает La Provincia Pavese, девочка упала с высоты 7 метров и получила тяжелую травму головы. Происшествие произошло 30 декабря.

Несмотря на попытки врачей реанимировать подростка, девочка в результате полученных травм скончалась.

Следствие выяснило, что на момент инцидента девочка находилась дома сама. Рассматривается две версии: несчастный случай и самоубийство. Полиция отмечает, что ключи от дома были найдены рядом с телом погибшей.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области 20-летнего юношу нашли повешенным в парке.