Netflix выпустил тизер нового сезона сериала "Очень странные дела"

По информации в ролике, новый сезон выйдет на платформе 4 июля 2019 года.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер третьего сезона сериала "Очень странные дела" и объявил дату его выхода.

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Об этом сообщает "112 Украина".

По информации в ролике, новый сезон выйдет на платформе 4 июля 2019 года.

Видео представляет собой нарезку из новогодней передачи Дика Кларка 1985 года, рекламы торгового центра Starcourt. Также в ролике можно увидеть фразу "Когда синий и желтый встретятся на западе", скрытую в надписях на черном экране компьютера, а в конце говорится: "Одно лето может изменить все".

Эту же фразу, а также дату премьеры сериала можно увидеть и на первом постере третьего сезона.

Ранее Netflix выпустил тизер третьего сезона с названиями всех восьми эпизодов. Известно, что в новом сезоне снимется дочь Умы Турман.