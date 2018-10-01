Netflix разрешит зрителям влиять на сюжет и финал сериалов - СМИ

Netflix «делает большую ставку» на развитие интерактивного телевидения, чтобы привлечь новых подписчиков.

Netflix разрабатывает технологию интерактивного телевидения, которая позволит зрителям влиять на сюжет и выбирать финал сериала.

Первым сериалом, в котором используют эту технологию, станет пятый сезон «Черного зеркала», пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Дождь.

Премьера нового сезона «Черного зеркала» ожидается в декабре 2018 года. По словам собеседников агентства, зрители смогут повлиять на сюжет только одного из эпизодов.

Отмечается, что Netflix «делает большую ставку» на развитие интерактивного телевидения, чтобы привлечь новых подписчиков. «Смешивая элементы видеоигры с традиционным телевидением, компания может создать формулу, которую можно быть применить к неограниченному числу серий», — пишет Bloomberg.

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Новый тип повествования может усложнить производство проектов, поскольку технология интерактивного участия требует написания более длинного сценария, с учетом всех возможных сюжетов, отмечает издание. Сценаристы и продюсеры пытаются определить, как дополнительные требования повлияют на их гонорары.

Представители Netflix не смогли оперативно прокомментировать Bloomberg эту информацию.

Агентство напоминает, что ранее Netflix уже проводил эксперимент с выбором сюжета в анимационном детском шоу «Puss in Book». Зрители могли выбрать, с кем будет бороться кот в сапогах из «Шрэка», главный герой фильма.

«Черное зеркало» - сатирический сериал-антиутопия, посвященный влиянию высоких технологий на современное общество.

Ранее УНИАН сообщал, что стриминговый сервис Netflix запретил своим работникам смотреть друг на друга больше 5 секунд в своих новых странных правилах в отношении флирта.