В Бразилии состоялась инаугурация нового президента (фоторепортаж)

Жаир Болсонару, которого называли бразильским Дональдом Трампом, пообещал бороться с коррупцией, преступностью и экономическими трудностями.

Первого января ультраправый националист Жаир Болсонару был приведен к присяге в качестве президента Бразилии.

Бывший армейский капитан, которого называли бразильским Дональдом Трампом, пообещал бороться с коррупцией, преступностью и экономическими трудностями, передает Голос Америки.

Трамп поздравил Болсонару в Твиттере, написав ему: «США с тобой!». Бразильский лидер ответил ему также в Твиттере: «Под защитой Бога мы принесем процветание и прогресс нашим людям!»

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В своей инаугурационной речи Болсонару пообещал упростить законы о праве на оружие, укрепить положение силовых структур и готовить подрастающее поколение «к рынку труда, а не к политической воинственности».

Он также пообещал «уважать нашу иудейско-христианскую традицию» и заблокировать шаги по легализации абортов.

Болсонаро общался с тысячами своих сторонников, собравшихся перед президентским дворцом, пообещав им, что он «освободит Бразилию» от социализма и политкорректности.

Безопасность церемонии инаугурации главы государства обеспечивали более 3000 полицейских в столице страны – городе Бразилиа.

Делегацию США на церемонии возглавил госсекретарь Майк Помпео.

Как сообщал УНИАН, в конце октября во втором туре выборов президента Бразилии победу оджержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару.