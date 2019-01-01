В новогоднем обращении Трамп заявил, что 2018-й стал годом исторических достижений США
Ушедший 2018 год был годом "исторических достижений", заявил президент США Дональд Трамп в своем новогоднем обращении к нации. Его речь опубликована в Twitter Белого дома.
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"Еще не было администрации, и я очень горжусь этим, которая бы сделала за первые два года у власти больше, чем администрация Трампа. Наша экономика развивается замечательно, заработные платы выросли впервые за много-много лет. Люди получают больше, работая на одной работе, вместо тогочтобы работать на двух или трех", – заявил Трамп.
В качестве одного из достижений 2018 года Трамп назвал переговоры с Северной Кореей, после которых Пхеньян, по его словам, прекратил испытания ракет. "Но мы не спешим, мы движемся", – сказал по этому поводу Трамп.
Он также отметил, что США перевели посольство в Израиле в Иерусалим.
"Я обещал это и я сделал это… У нас были великие два года, я старательно работаю на вас, я сражаюсь за вас, и мы выиграем", – резюмировал Трамп.