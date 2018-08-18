В Швейцарии умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

14:19, 18 августа 2018
Мир
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Кофи Аннан / REUTERS

В Швейцарии в 80-летнем возрасте скончался бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Аннан, который родился в Гане в 1938 году, занимал должность седьмого генерального секретаря ООН с 1997 до 2006 года...", - говорится в сообщении.

Экс-генсек ООН Кофи Аннан / REUTERS

Также с 2007 года Аннан был членом организации мировых лидеров "Старейшины", занимающейся защитой прав человека и основанная Нельсоном Манделой. В 2013 году Аннан возглавил эту организацию.

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В 2001 году Аннану вместе с ООН была присуждена Нобелевская премия мира за «работу для лучше организованного и безопасного мира».

Он был дважды женат и имел троих детей.

Как сообщает британское издание The Guardian, Аннан умер в больнице в городе Берн в Швейцарии. Рядом с ним была жена Нана и трое детей: Ама, Коджо и Нина. После отставки с поста генсека Аннан переехал в Швейцарию и жил в деревне.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили соболезнования семье Кофи Аннана.

Об этом спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter.

"Опечалены смертью бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, великого борца за мир и права человека. Соболезнования его семье", - подчеркнула Беца.

Председатель Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко в Twitter назвал смерть Аннана огромной потерей.

"Покойся с миром, генеральный секретарь. Такая огромная неожиданная потеря для нас всех", - написал Ельченко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что миру не будет хватать великого большого борца за мир, бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана.

"Мир, в котором мир и безопасность настолько хрупки, потерял великого борца за мир. Покойся с миром Кофи Аннан. Миру его очень не будет хватать", - написал Климкин в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 16 августа скончалась легендарная американская певица Арета Франклин.

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Теги: #ООН#генсек ООН