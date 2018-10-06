Умерла легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье (видео)

Певица умерла в больнице в возрасте 85 лет.

Легендарная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье умерла сегодня утром Сан-Пау в Барселоне в возрасте 85 лет.

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Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в медицинском центре, где певица с середины сентября лечила проблемы с желчным пузырем.

Сообщается, что похороны Монсеррат Кабалье пройдут в понедельник в Танаторио де ле Кортс. Поминки состоятся завтра, в воскресенье, начиная с 14.00 в том же медицинском центре.

Кабалье прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.

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Прежде всего Кабалье была известна своей техникой бельканто. Однако в 80-е певица вышла за рамки оперного искусства и записала альбом вместе с солистом группы Queen Фредди Меркьюри. Среди лучших ролей Кабалье - главные партии в операх «Тоска», «Саломея», «Мария Стюарт», всего в ее копилке было 125 оперных партий. Она занималась благотворительностью, была послом доброй воли ЮНЕСКО и почетным послом ООН.

В 2006 году Кабалье получила в Украине государственную награду - Орден княгини Ольги.

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