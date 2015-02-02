У здания Европарламента задержали мужчину в камуфляже с оружием и бензопилой – СМИ

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Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей прокуратуры королевства, передает ТАСС.

По их словам, он является выходцем из Словакии. Он был одет в камуфляж, а в его машине находились пистолет и бензопила.

"Мужчина сказал полицейским, что он хочет встретиться с "европейским президентом", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Брюсселе из-за сообщения о минировании эвакуировали жилой квартал (фото)Напомним, ранее сообщалось, что столичная полиция эвакуировала в понедельник людей из здания Европарламента в связи с угрозой взрыва.

"Персонал Европарламента, который был эвакуирован ранее сегодня из-за подозрительного автомобиля на улице, вернулся к работе", - пояснило брюссельское издание.

По его данным, подобная тревога была поднята также напротив посольства США в Бельгии, однако она тоже оказалась ложной.