У здания Европарламента задержали мужчину в камуфляже с оружием и бензопилой – СМИ
Бельгийская полиция задержала в понедельник у здания Европарламента в Брюсселе человека в камуфляже с оружием и бензопилой.
REUTERS
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей прокуратуры королевства, передает ТАСС.
По их словам, он является выходцем из Словакии. Он был одет в камуфляж, а в его машине находились пистолет и бензопила.
"Мужчина сказал полицейским, что он хочет встретиться с "европейским президентом", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеВ Брюсселе из-за сообщения о минировании эвакуировали жилой квартал (фото)Напомним, ранее сообщалось, что столичная полиция эвакуировала в понедельник людей из здания Европарламента в связи с угрозой взрыва.
"Персонал Европарламента, который был эвакуирован ранее сегодня из-за подозрительного автомобиля на улице, вернулся к работе", - пояснило брюссельское издание.
По его данным, подобная тревога была поднята также напротив посольства США в Бельгии, однако она тоже оказалась ложной.