Около 13 тысяч человек вышли на улицы Гонконга с желтыми зонтиками (фото)

Около 13 тыс. митингующих вышли в воскресенье, 1 февраля, на улицы Гонконга впервые после серии массовых демонстраций протестного движения Occupy Central, которые были организованы в конце 2014 года. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на ABC News.

Организаторы воскресного марша заявили, что требования у них прежние - демократичные выборы в бывшей британской колонии и, соответственно, отказ Пекина от контроля над выдвижением кандидатов на пост главы администрации Гонконга на выборах 2017 года.

Издание отмечает, что организаторы надеялись вывести на улицы до 50 тыс. человек. Те, кто все же принял участие в марше, несли желтые зонтики, которые стали символом акций в 2014 году.

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Многие выкрикивали требования в мегафоны, около 2000 сотрудников полиции наблюдали за мирной акцией со стороны и в происходящее не вмешивались.

Гонконг имеет статус специального административного района, который пользуется правами автономии. В XIX веке он стал британской колонией, вернувшись под суверенитет Китая только в 1997 году. При этом было обещано, что Гонконг в течение следующих 50 лет будет сохранять свои обширные коммерческие и социальные свободы в рамках проекта "одна страна, две системы". Пекин, однако, в последние месяцы все активнее вмешивается в дела Гонконга. Студенты и активисты Occupy Central требуют провести в 2017 году в Гонконге прямые свободные выборы главы местной администрации, которые ранее назначался подконтрольной пекинским властям коллегией выборщиков. В июне протестующие провели десятидневный онлайн-референдум, в котором приняли участие около 800 тысяч человек и который Пекин назвал не имеющим силы.

В августе власти Китая приняли решение, что все кандидаты на выборах 2017 года будут сначала одобрены правительственным комитетом. Осенью 2014 года тысячи жителей Гонконга вышли на улицы с требованиями проведения демократических реформ. В центре города появились палаточные лагеря митингующих, произошло несколько крупных стычек с полицией. Акция Occupy Central продолжалась 2,5 месяца, протестующие окончательно освободили центр города только в декабре. Протестующие считают, что это противоречит демократии.