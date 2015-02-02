Die Zeit: Пощечина американскому другу

В статье под названием «Пощечина американскому другу», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Мартин Клингст пишет о том, что в случае с другими странами такое вмешательство посла в политику США привело бы к его отводу. Но отношения между США и Израилем не нормальные. Обе страны и оба народа тесно связаны друг с другом не только в военной, политической и экономической сфере, но психологически и эмоционально, и гораздо больше, чем об этом известно. Израильская политика – это всегда также внутренняя политика США.

Как недавно сообщила «Нью-Йорк Таймс», по-видимому, Рон Дермер, посол Израиля в Вашингтоне, организовал запланированное на начало марта, весьма спорное выступление премьер-министра Биньямина Нетаньяху перед Конгрессом США. При активном содействии республиканцев - и без консультаций с президентом Бараком Обамой.

Не редкость, что Конгресс приглашает глав иностранных государств для выступлений с речами в Капитолии. Там произносила речь канцлер Германии Ангела Меркель, и неоднократно выступал Нетаньяху. Но этот сговор за спиной Белого дома, противоречит всем дипломатическим правилам.

Почему такое оскорбление? В марте США, Россия, Франция, Великобритания и Германия хотят заключить рамочное соглашение для ядерной сделки с Ираном. Нетаньяху и республиканцы хотят предотвратить это любой ценой. Потому что соглашение с правительством в Тегеране, если оно будет заключено, всегда будет компромиссом. Оно заставит пойти на уступки не только иранское правительство, но пять стран-партнеров.

Тема предвыборной борьбы – переговоры с Ираном

Нетаньяху своим выступлением в центре американской сверхдержавы преследует еще одну цель: 17 марта он хочет быть переизбран премьером. Сопротивление ядерному соглашению – его миссия и тема его предвыборной кампании. Нигде он не мог бы выступить против возможной сделки громче и эффективнее, чем в Конгрессе США. Поскольку то, что он говорит на самой большой сцене мира, распространяется не только непосредственно вокруг земного шара, но и проникает в самые дальние уголки в его собственной стране.

Отношения между Америкой и Израилем были всегда действительно тесными, но никогда не обходились без напряженности, даже при президентах-республиканцах. Бывший госсекретарь Джеймс Бейкер, который возглавлял Госдепартамент при президенте Джордже Герберте Буше, в 1990 году публично возмущался на слушании в Конгрессе из-за упрямства и неуступчивости израильтян в переговорах на Ближнем Востоке. Разъяренный, однажды он уехал из Израиля с замечанием: «Вот номер телефона Белого дома. Если вы когда-нибудь действительно серьезно задумаетесь о мире, позвоните нам!» Республиканский государственный секретарь США Кондолиза Райс всегда была недовольна израильским правительством.

Вражда между Обамой и Нетаньяху

Но такими плохими, как сейчас, отношения не были никогда. Если Обама и Нетаньяху встречаются, то язык тела сразу выдает, что они друг друга терпеть не могут. Сообщают, что несколько лет назад Обама во время встречи в Белом доме разочарованно встал и оставил своего гостя сидеть в одиночестве.

В свою очередь, Нетаньяху всегда старается оскорбить президента США. Когда Обама произносил большую речь о Ближнем Востоке и требовал решения для двух государств в границах 1967 года, Нетаньяху хотел предотвратить эту часть, и буквально до последней секунды занимал все телефонные линии в Вашингтоне. И когда в марте 2010 года состоялся визит вице-президента США Джо Байдена в Израиль, правительство Нетаньяху как раз в тот момент объявило, что хочет построить более 1600 домов для поселенцев в арабском Восточном Иерусалиме. В 2012 году Нетаньяху открыто занял сторону противника Обамы в президентской избирательной кампании, республиканца Митта Ромни.

Посол Израиля в качестве помощника в избирательной кампании

Но запланированное выступление Нетаньяху перед Конгрессом в Вашингтоне – вероятно, самая большая пощечина для американского друга. Поскольку премьер-министр Израиля, таким образом, вместе с республиканцами открыто выступил против политики президента США в отношении Ирана. Кроме того, организовавший эту речь посол действовал не как официальный защитник интересов Израиля, а как агент и помощник в предвыборной кампании Нетаньяху.

К счастью, из-за этого враждебного акта разгневались не только многие израильтяне, но и американские евреи. Об этом часто забывают в политических спорах: последние большинством голосов дважды избирали Обаму в Белый дом. Три из четырех американских евреев голосовали в 2008 году и затем снова в 2012.