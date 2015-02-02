СМИ: поляков призывают покупать украинские товары
14:41, 02 февраля 2015Мир
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Граждане Польши могут помочь Украине экономически, если будут покупать украинские продукты и ездить туда на отдых.
Граждан Польши призівают покупать украинское / Wikipedia / Olek Remesz
Об этом пишет сегодня польская Rzeczpospolita. "Война приводит к тому, что Украина имеет экономические проблемы. Можно ей помочь, покупая местные продукты, или выезжая туда на отдых", - сказал Якуб Логинов из Украинского клуба в Кракове, которого цитирует издание.
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Газета отмечает, что туристические бюро уверяют поляков, что отдых в Украине может быть "безопасным, дешевым и на европейском уровне".
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