СМИ: поляков призывают покупать украинские товары

Об этом пишет сегодня польская Rzeczpospolita. "Война приводит к тому, что Украина имеет экономические проблемы. Можно ей помочь, покупая местные продукты, или выезжая туда на отдых", - сказал Якуб Логинов из Украинского клуба в Кракове, которого цитирует издание.

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Газета отмечает, что туристические бюро уверяют поляков, что отдых в Украине может быть "безопасным, дешевым и на европейском уровне".