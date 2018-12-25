Более трети россиян считают возможным вооруженный конфликт с соседней страной в 2019 году - опрос

Также почти 20% граждан РФ допускают, что в будущем году может начаться война между Россией и США или НАТО.

Более трети россиян считают возможным в будущем году вооруженный конфликт России с какой-то из соседних стран.

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Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Левада-Центром, которые есть в распоряжении УНИАН. В частности, отвечая на вопрос, возможен ли в будущем году вооруженный конфликт России с какой-то из соседних стран, 34% ответили утвердительно (4% - определенно да, 30% - скорее да); противоположного мнения придерживаются 54% (38% - скорее нет; 16% - определенно нет). Затруднились с ответом 13% респондентов.

Войну с США или НАТО допускают в будущем году 19% - респондентов; 68% - придерживаются противоположного мнения; 13% - затруднились с ответом.

В то же время, 57% опрошенных считают возможным экономически кризис в России в 2019 году (14% - определенно да, 43% - скорее да); противоположного мнения придерживаются 32% (26% - скорее нет; 6% - определенно нет). Затруднились с ответом 10%.

Кроме того, 44% опрошенных считают возможным возникновение в РФ массовых волнений и протестов населения (8% - определенно да, 36% - скорее да); противоположного мнения придерживаются 48% (32% - скорее нет; 16% - определенно нет). Затруднились с ответом 8% респондентов.

При этом 13% опрошенных допускают возможность совершения госпереворота в России в следующем году; 75% - исключают такую возможность.11% - затруднились с ответом.

Левада-Центр проводил опрос 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1,6 тыс. человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2,0% для показателей, близких к 10%/90% и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.