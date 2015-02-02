В Беларуси вступил в силу закон против "зеленых человечков"
01:54, 02 февраля 2015Мир
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В Республике Беларусь вступили в силу поправки к закону "О военном положении", предусматривающие его введение в случае появления на территории страны так называемых "зеленых человечков".
REUTERS
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Согласно поправкам в закон, военное положение в Республике Беларусь теперь может быть введено, в частности, на основании засылки другим государством или от имени другого государства на территорию страны вооруженных банд, иррегулярных сил, наемников или подразделений регулярных войск.
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Таким образом, законодатели учли опыт аннексии Крыма, на территории которого действовали "зеленые человечки", которые впоследствии оказались российскими военными без опознавательных знаков.
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