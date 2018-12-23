Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек (фото)

843 человека получили ранения, 28 - числятся пропавшими без вести.

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 222 человек, более 800 человек пострадали.

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Об этом сообщает Channel NewsAsia, ссылаясь на национальное агенство Индонезии по преодолению последствий катастроф.

"222 человека погибли, 843 человека получили ранения и 28 человек числятся пропавшими без вести", - сообщил представитель ведомства.

Предполагается, что число подтвержденных жертв стихии будет расти.

По имеющимся данным, все жертвы цунами - граждане Индонезии. Информации о жертвах из других стран нет.

Отмечается, что волна цунами, возникшая в результате извержения вулкана, уничтожила сотни зданий на южном берегу острова Суматра и в западной части острова Ява.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 168 человек погибли в результате цунами, обрушившегося на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива. Спасатели считают, что его вызвало извержение вулкана.