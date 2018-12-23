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Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек (фото)

14:03, 23 декабря 2018
Мир
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На Индонезию обрушилось мощное цунами / REUTERS

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Об этом сообщает Channel NewsAsia, ссылаясь на национальное агенство Индонезии по преодолению последствий катастроф. 

"222 человека погибли, 843 человека получили ранения и 28 человек числятся пропавшими без вести", - сообщил представитель ведомства.

Предполагается, что число подтвержденных жертв стихии будет расти. 

По имеющимся данным, все жертвы цунами - граждане Индонезии. Информации о жертвах из других стран нет. 

Отмечается, что волна цунами, возникшая в результате извержения вулкана, уничтожила сотни зданий на южном берегу острова Суматра и в западной части острова Ява. 

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 168 человек погибли в результате цунами, обрушившегося на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива. Спасатели считают, что его вызвало извержение вулкана.

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Теги: #Индонезия#цунами#мир