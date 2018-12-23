Бали подождет: украинцам советуют не ехать в Индонезию, где цунами унесло жизни 168 человек

Тем, кто оказался в зоне бедствия, советуют следовать указаниям местных органов власти и спасательных служб по мерам безопасности и следить за их сообщениями.

Гражданам Украины рекомендовано воздержаться от посещения территорий Индонезии, где цунами поразило побережье провинций Лампунг и Бантен.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"В связи с цунами в Зондском проливе, которое поразило побережье нескольких провинций, включая популярные туристические объекты вдоль береговой линии г.Аньер, и усилением активности вулкана Анак Кракатау, рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения указанных территорий", - отметили в МИД.

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Тем, кто оказался в зоне бедствия, советуют следовать указаниям местных органов власти и спасательных служб по мерам безопасности и следить за их сообщениями.

"Рекомендуем при первой возможности сообщить о себе посольству Украины в Индонезии,"горячая линия" +628788-489-0918, электронная почта: emb_id@mfa.gov.ua) и родным", - сообщили в ведомстве.

О необходимости оказания помощи гражданам Украины в зоне стихийного бедствия можно обращаться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря на побережье Индонезии обрушилось цунами. По последним данным, в результате цунами погибли 168 человек, более 700 человек пострадали.