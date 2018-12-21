РФ выдворила шведского дипломата из-за отказа выдать визы шпионам

Причиной выдворения дипломата мог стать отказ Стокгольма выдать дипломатические визы двум лицам, которые в прошлом работали в разведке.

Россия выдворила журналиста и дипломата посольства Швеции в Москве Калле Книйвиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Expressen.

Информацию о выдворении Книйвиля подтвердила его жена.

Причиной выдворения дипломата мог стать отказ Стокгольма выдать дипломатические визы двум лицам, которые в прошлом работали в разведке.

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"Министерству иностранных дел предоставили фальшивые сведения при подаче заявки на дипломатические визы. Россия ответила тем, что попросила дипломата посольства Швеции в Москве покинуть Россию", - сообщил представитель МИД Швеции Патрик Нильссон, не уточнив, идет ли речь именно о Книйвиле.

"Мы сожалеем из-за этого российского шага" - добавил он.

Перед тем как начать работать в пресс-службе посольства Калле Книйвиля работал журналистом и написал четыре книги о россии, в частности "Народ Путина" о сторонниках российского президента и "Крым наш – возвращение империи" об аннексии украинского полуострова.

Ранее российские шпионы запустили новую волну потенциально смертоносных шпионских миссий на территории Великобритании.