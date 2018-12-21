Эксперт рассказала о судьбе отношений между Украиной и РФ после окончания правления Путина

России нужно избавиться от стереотипов в отношении украинского государства, полагает политолог.

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова считает, что после конца "правления" президента Российской Федерации Владимира Путина вряд ли можно надеяться на нормализацию отношений между РФ и Украиной.

Захваченный Россией Крым стал критерием российского патриотизма и лояльности, государственной скрепой, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

По ее словам, даже после ухода Путина проблема нормализации (российско-украинских отношений — Ред.) будет мучительной, ведь возникшие стереотипы не так легко искоренять.

"Неясно, в какой степени сам Крым с его новой политической и социальной конфигурацией будет готов к возвращению в Украину. Мне кажется, Украина может стать для Крыма вожделенной мечтой при условии ее успеха! Или я ошибаюсь?" — задалась вопросом Шевцова.

Читайте также"Желудок против телевизора": политолог объяснила, как влияют на умы пропагандисты Путина

Собеседница полагает, что все зависит от того, избавится ли Россия от стереотипов в отношении Украины — "наша окраина", "братский народ". "Короче, все зависит от того, когда Россия излечится от своей державности, которая заставляет унижать и подавлять окружающий мир", — подчеркнула политолог.

"Когда Россия поймет ценность человеческой жизни и выйдет из исторического тупика. Отношение к Украине для нас будет важным критерием того, что мы излечились, — полагает доктор наук. Но сам процесс излечения будет для нас трудным и мучительным. И Украина будет мучительно искать новый формат отношений с Россией. Но ведь мы обречены жить рядом. И нас связывает многое — не только нынешняя драма", — заявила эксперт.

Но неизбежность новых отношений не означает, что мы их найдем быстро и стремительно. Вне зависимости от смены власти в России, перешагнуть через кровь, которая пролилась по нашей вине между нашими странами, будет очень трудно…", — полагает исследователь.