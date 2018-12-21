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Эксперт рассказала о судьбе отношений между Украиной и РФ после окончания правления Путина

14:07, 21 декабря 2018
Мир
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Владимир Путин / REUTERS

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова считает, что после конца "правления" президента Российской Федерации Владимира Путина вряд ли можно надеяться на нормализацию отношений между РФ и Украиной.

Захваченный Россией Крым стал критерием российского патриотизма и лояльности, государственной скрепой, рассказала эксперт во время чата на Главреде

По ее словам, даже после ухода Путина проблема нормализации (российско-украинских отношений — Ред.) будет мучительной, ведь возникшие стереотипы не так легко искоренять. 

"Неясно, в какой степени сам Крым с его новой политической и социальной конфигурацией будет готов к возвращению в Украину. Мне кажется, Украина может стать для Крыма вожделенной мечтой при условии ее успеха! Или я ошибаюсь?" — задалась вопросом Шевцова.

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Собеседница полагает, что все зависит от того, избавится ли Россия от стереотипов в отношении Украины — "наша окраина", "братский народ". "Короче, все зависит от того, когда Россия излечится от своей державности, которая заставляет унижать и подавлять окружающий мир", — подчеркнула политолог.

"Когда Россия поймет ценность человеческой жизни и выйдет из исторического тупика.   Отношение к Украине для нас будет важным критерием того, что мы излечились, — полагает доктор наук. Но сам процесс излечения будет для нас трудным и мучительным. И Украина будет мучительно искать новый формат отношений с Россией. Но ведь мы обречены жить рядом. И нас связывает многое — не только нынешняя драма", — заявила эксперт. 

Но неизбежность новых отношений не означает, что мы их найдем быстро и стремительно. Вне зависимости от смены власти в России, перешагнуть через кровь, которая пролилась по нашей вине между нашими странами, будет очень трудно…", — полагает исследователь.

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Теги: #Украина#Россия#Путин