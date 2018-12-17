"Нанесет непоправимый ущерб": Мэй прокомментировала возможность второго референдума о Brexit

Тереза Мэй считает, что новый референдум о Brexit поставит под вопрос в глазах избирателей способность консерваторов "реализовывать демократию".

Проведение второго референдума по выходу Великобритании из состава ЕС нанесет "непоправимый ущерб" политике правительства.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает УП со ссылкой на Reuters.

"Давайте не будем нарушать обещание, данное британскому народу. Еще одно голосование нанесет непоправимый ущерб целостности нашей политики", - подчеркнула Мэй.

По ее словам, новый референдум по Brexit поставит под вопрос в глазах избирателей способность консерваторов "реализовывать демократию".

Премьер также считает, что новое голосование "еще больше разделит страну в тот момент, когда необходимо работать над ее объединением".

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Как писала газета The Sunday Times, высокопоставленные соратники британского премьера Терезы Мэй в Консервативной партии за ее спиной ведут подготовку второго референдума о Brexit.

The Sunday Times также узнала о намерении предшественника Мэй на посту премьера Дэвида Кэмерона поддержать повторное голосование, если депутаты поддержат этот вариант, хотя сам экс-премьер против референдума.

Сама Мэй публично неоднократно высказывалась против идеи второго референдума по Brexit.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября представители Европейского Союза и Великобритании согласовали предварительный текст соглашения о Brexit после длительных сложных переговоров. 25 ноября страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit. Документ, изложенный на более чем 580 страницах, регламентирует ключевые аспекты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Окончательный выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года. Кроме того, Британия должна выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов.