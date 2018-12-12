Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра Великобритании
Депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского парламента большинством голосов выразили доверие Терезе Мэй.
За то, чтобы Тереза Мэй оставалась лидером партии, проголосовали 200 депутатов. Против - 117, передает Би-Би-Си.
Чтобы сохранить свои посты лидера партии и премьер-министра, Мэй нужно было заручиться поддержкой не менее 158 депутатов-консерваторов.
Ранее в среду 48 депутатов от Консервативной партии подали руководству партии официальные письма, в которых заявили о недоверии премьеру, которая также представляет Консервативную партию.
Этих писем, подписанных 15% от общего числа тори в Палате общин, было достаточно, чтобы вынести на голосование фракции консерваторов вопрос о доверии лидеру партии.
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Еще несколько дней назад перспективы голосования о доверии премьеру выглядели туманно: несмотря на несогласие многих консерваторов с проектом договора о "брексите", представленным Мэй, собрать необходимые 48 подписей не удавалось.
Причиной недовольства однопартийцев Мэй стали неприемлемые, по их мнению, условия выхода Великобритании из состава Евросоюза, согласованные Терезой Мэй с Брюсселем.
Премьер-министру уже пришлось отложить на неопределенный срок голосование в парламенте по проекту этого договора, изначально назначенное на 11 декабря, так как компромиссный проект не нравился никому и не имел шансов на утверждение.