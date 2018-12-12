Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра Великобритании

Депутаты от Консервативной партии Британии провели голосование о доверии лидеру партии Терезе Мэй.

Депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского парламента большинством голосов выразили доверие Терезе Мэй.

За то, чтобы Тереза Мэй оставалась лидером партии, проголосовали 200 депутатов. Против - 117, передает Би-Би-Си.

Чтобы сохранить свои посты лидера партии и премьер-министра, Мэй нужно было заручиться поддержкой не менее 158 депутатов-консерваторов.

Ранее в среду 48 депутатов от Консервативной партии подали руководству партии официальные письма, в которых заявили о недоверии премьеру, которая также представляет Консервативную партию.

Этих писем, подписанных 15% от общего числа тори в Палате общин, было достаточно, чтобы вынести на голосование фракции консерваторов вопрос о доверии лидеру партии.

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Еще несколько дней назад перспективы голосования о доверии премьеру выглядели туманно: несмотря на несогласие многих консерваторов с проектом договора о "брексите", представленным Мэй, собрать необходимые 48 подписей не удавалось.

Причиной недовольства однопартийцев Мэй стали неприемлемые, по их мнению, условия выхода Великобритании из состава Евросоюза, согласованные Терезой Мэй с Брюсселем.

Премьер-министру уже пришлось отложить на неопределенный срок голосование в парламенте по проекту этого договора, изначально назначенное на 11 декабря, так как компромиссный проект не нравился никому и не имел шансов на утверждение.