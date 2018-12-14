Президенты США и Турции договорились о координации действий в Сирии

Телефонный разговор между Трампом и Эрдоганом состоялся вечером 14 декабря.

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о более эффектной координации действий в Сирии.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии во время сегодняшнего телефонного разговора, сообщили в администрации президента Турции, передает zn.ua.

"Два лидера договорились о более эффективной координации в контексте ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.

Отмечено, что телефонный разговор между Трампом и Эрдоганом состоялся вечером 14 декабря. Стороны обсудили "двусторонние вопросы и последние события в Сирии", включительно с вопросами безопасности. Президенты также обсудили усилия по борьбе с терроризмом.

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Согласно сообщению администрации, Эрдоган рассказал Трампу об обеспокоенности Турции из-за присутствия и действий террористической организации PKK / PYD / YPG.

Напомним, ранее представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что любые односторонние действия Турции на северо-востоке Сирии "недопустимы" и вызывают серьезные опасения.

Его комментарий последовал в ответ на объявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о подготовке Анкарой наступления на курдские отряды самообороны YPG.

Представитель оборонного ведомства США уточнил, что Вашингтон признает необходимость обеспечения безопасности на границе Турции с Сирией. В то же время Робертсон обратил внимание на ту роль, которую курдские отряды народной самообороны играют в борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство".