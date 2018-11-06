Во Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на Макрона
15:07, 06 ноября 2018Мир
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Сообщается, что задержанные принадлежат к ультраправым движениям.
Иллюстрация / REUTERS
Правоохранительные органы Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на президента Эмманюэля Макрона.
Задержания проводились утром во вторник в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель, сообщает "Meduza" со ссылкой на телеканал BFM TV.
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Спецоперация, которую проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции, была организована по итогам расследования угроз в адрес президента Макрона.
Задержанные, по данным канала, принадлежат к ультраправым движениям.
Прочие подробности спецоперации пока не сообщаются.
Прокуратура начала предварительное расследование с целью выяснить, насколько серьезны были угрозы задержанных.
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