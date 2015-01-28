Нуланд: если агрессию не удастся сдержать, НАТО должно быть начеку

Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая в аналитическом центре Brooking в Вашингтоне, передает DW.DE. Она убеждена, что необходимо как можно быстрее организовать центры оперативного командования НАТО на территориях шести соседних государств.

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"Нам нужно выполнять обязательства друг перед другом ", - сказала Виктория Нуланд, добавив, что все члены Альянса должны сделать свой вклад в создание новых сил быстрого реагирования НАТО, что позволит оперативнее отвечать на вызовы в зонах конфликтов. Политик объяснила, что НАТО хоть и оборонительный союз, чья задача прежде всего заключается в сдерживании агрессии, но "если этого не удастся, мы должны быть начеку". В контексте эскалации насилия на Донбассе Виктория Нулад заявила, что "украинская борьба за свободу - это и наша борьба тоже".

Говоря о санкциях Запада против РФ, Виктория Нуланд заверила, что они ориентированы не на рядовых граждан России, а имеют целью изменить политику Владимира Путина. По ее словам, еще несколько недель назад ЕС и США рассматривали возможность ослабления штрафных мер в случае выполнения минских договоренностей. Впрочем теперь, после последней недели грубых нарушений этих договоренностей, Запад вынужден размышлять над ужесточением санкций против Кремля.