Россия не выдержит войны с НАТО - польский генерал

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак, комментируя зафиксированную в этом месяце активизацию пророссийских боевиков на Донбассе.

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"Политики, которые сидят за столом как с одной, так и с другой стороны, не допустят этого. Путин не хочет конфронтации с НАТО. Путин не хочет войны с НАТО, потому что Россия этой войны не выдержала бы", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что пророссийские боевики, скорее всего, увеличением интенсивности атак на позиции украинских военных хотят усилить свою переговорную позицию, а не готовятся к пробитию наземного коридора к оккупированному в марте Россией Крыму.

"Сепаратисты хотят укрепиться, чтобы усилить свою позицию в переговорах", - сказал он.

Он также отметил, что Польша не может самостоятельно отправить своих военных в Украину, поскольку является членом НАТО и должна согласовывать такого типа решения.

"Украине нужно помогать настолько, насколько это возможно. Но на сегодняшний день нет условий, чтобы польские войска приняли участие в операциях на востоке Украины", - сказал генерал.

Он не исключил такой возможности в будущем, подчеркнув, что речь может идти исключительно об участии в миротворческих, а не боевых операциях.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе кандидат в президенты от крупнейшей оппозиционной партии в Польше "Закон и справедливость" (PIS) Анджей Дуда заявил, что польским властям "стоит подумать" о возможности отправки своих военных на Донбасс.

Эти слова раскритиковал действующий президент Польши Бронислав Коморовский, который высказал мнение, что реализация таких идей больше бы навредила, чем помогла Украине.

Согласно польскому законодательству, инициатором направления польских войск за границу может выступить президент, решение которого должно еще утвердить правительство Польши.