Финляндия заявила о готовности ввести новые санкции против России
08:56, 28 января 2015Мир
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Министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что если будет необходимо, то Хельсинки готов ввести новые санкции против РФ.
Финляндия может ужесточить санкции против РФ / motto.net.ua
"Мы не исключаем введение дополнительных санкций (против РФ), если в этом будет необходимость", — заявил Туомиоя в интервью телерадиовещательной корпорации Yle, передает РИА "Новости".
При этом глава финского МИД подчеркнул, что у Хельсинки "в настоящее время нет ясной картины происходящего".
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