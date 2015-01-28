Финляндия заявила о готовности ввести новые санкции против России

"Мы не исключаем введение дополнительных санкций (против РФ), если в этом будет необходимость", — заявил Туомиоя в интервью телерадиовещательной корпорации Yle, передает РИА "Новости".

При этом глава финского МИД подчеркнул, что у Хельсинки "в настоящее время нет ясной картины происходящего".

Читайте такжеВ ЕС не говорят, какие именно санкции могут ввести против РоссииНапомним, ранее сообщалось, что ЕС может ужесточить санкции против России из-за ее участия в вооруженном конфликте на Донбассе 12 февраля.