Украинская ведущая вышла в свет с новорожденным сыном (фото)

Украинская телеведущая Валентина Хамайко появилась на мероприятии Маши Ефросининой с новорожденным сыном.

В Киеве прошел благотворительный вечер Charity Weekend.Public talk с Надей Дорофеевой. На нем побывала и Валентина Хамайко со своим новорожденным сыном. Телеведущая сидела в первом ряду с четырехдневным малышом и пятилетней дочкой Мирославой.

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Несмотря на то, что на мероприятии Маша Ефросинина и Надя Дорофеева говорили в микрофон, сын Валентины не плакал, а спокойно спал в коляске.

Вечером 5 декабря Валентина Хамайко в четвертый раз стала мамой. В столичном роддоме на свет появился сын украинской телеведущей и ее мужа спортсмена и вице-президента Федерации триатлона Украины. Андрей Онистрат, супруг Валентины, сообщил о событии на своей странице в Facebook.

Он опубликовал трогательный видеоролик, на котором телеведущая держит новорожденного и уже успевает договариваться с коллегами о будущих съемках.