Известная украинская ведущая стала мамой в четвертый раз (видео)

Роды у ведущей произошли очень быстро.

Ведущая программы "Завтрак. Выходной" на канале "1+1" Валентина Хамайко вечером 5 декабря родила четвертого ребенка.

Об этом событии прямо из палаты столичного роддома сообщил муж ведущей Андрей Онистрат, передает ТСН.

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Онистрат рассказал, что роды прошли очень быстро: "Все у нас заняло 25 минут интенсивного процесса". Сейчас счастливая мама с малышом отдыхают в палате.

У Валентины Хамайко и ее мужа, бизнесмена и вице-президента Федерации триатлона Украины Андрея Онистрата, уже есть две дочки: Соломия (9 лет) и Мирослава (5 лет) и сын Михаил (5 лет).

Как сообщали СМИ, 5 декабря Регина Тодоренко впервые стала мамой - она родила сына.