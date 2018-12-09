На внеочередных выборах в Армении лидирует блок Пашиняна

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на внеочередных выборах в парламеннт составила 48,63%.

На внеочередных парламентских выборах в Армении, по предварительным данным, лидирует блок "Мой шаг", возглавляемый и.о. премьера республики Николом Пашиняном.

Политический альянс по итогам подсчета бюллетеней с 134 из 2010 участков получает 66,37% голосов, пишут "Новости-Армения".

Партия "Процветающая Армения" набирает, по предварительным данным, 10,62% голосов, АРФ Дашнакцутюн - 8,43%. В прошлом правящая Республиканская партия Армении получает только 3,78% голосов.

Избирательные участки в Армении открылись с восьми часов утра для более чем двух с половиной миллионов избирателей.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 48,63%. Это значительно ниже, чем на предыдущих парламентских выборах в октябре 2017 года. Тогда на участки пришли более 60% избирателей.

Читайте такжеПремьер Армении приказал провести рейды у олигархов и чиновников в связи с заговором

Это первые внеочередные парламентские выборы в стране, пишет Би-Би-Си. Их называют завершением армянской бархатной революции - массовых акций протеста в Армении в апреле-мае этого года, которые привели к уходу Сержа Саргсяна с должности премьера.

Восьмого мая на фоне протестов парламент утвердил в должности главы правительства оппозиционного лидера Никола Пашиняна.

Но в законодательном органе страны у Республиканской партии, бывшей правящей партии Армении, по-прежнему оставалась почти половина депутатов и самая крупная фракция.

"Мы уже добились нашей главной цели - проведения действительно свободных, прозрачных, демократических выборов", - сказал Пашинян после того, как проголосовал на одном из избирательных участков в Ереване.

Проведение внеочередных парламентских выборов было одним из его ключевых обещаний еще во время весенних протестов в Армении.

Для того чтобы добиться роспуска нынешнего парламента и назначения внеочередных парламентских выборов, он 16 октября подал в отставку, но остался исполняющим обязанности премьер-министра.

Как заявил тогда Пашинян, цель его отставки - не уклонение от ответственности, а доведение до логического конца мирной революции в Армении.

В новоизбранном парламенте будет, как минимум, 101 депутат. Помимо общегосударственных партийных списков, в 13 избирательных участках избиратели выбирают депутатов по территориальным, так называемым рейтинговым спискам партий и блоков.

В том, что политический блок Пашиняна "Мой шаг" на этих выборах наберет наибольшее число голосов, мало кто сомневался, пишет Би-Би-Си. Возглавивший протестное движение весной лидер "бархатной революции" остается популярной фигурой в Армении.

Кроме его блока, в выборах принимают участие еще десять партий и блоков, в том числе и Республиканская партия, бывшая правящая партия в Армении. Для прохождения в парламент партия должна набрать, как минимум 5%, а блок- 7% голосов избирателей. При этом, согласно законодательству Армении, в парламент пройдут не менее трех партий, набравшие больше всего голосов, вне зависимости от набранных ими процентов.